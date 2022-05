El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ( Senamhi ) informó que la región de Ica alcanzó la temperatura nocturna de 5.2°C, más baja en lo que va del año, en lo que va la estación de otoño. Se trata de un valor similar no registrado desde 1993.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), a través de su cuenta de Twitter, detalló que la estación ubicada en Tacama registró la citada temperatura mínima.

“ Ica presentó la temperatura nocturna (mínima) más baja en lo que va del año. Estación ubicada en Tacama alcanzó 5.2 °C siendo récord histórico para el mes de mayo (1993 - 2022) ”, explicó en la publicación el Senamhi.

Añadió que las bajas temperaturas se presentaron en ciudades costeras. “Estaciones alcanzaron temperaturas mínimas de 5 °C (Ocucaje), 5.2 ° C (Tacama), 6.4 °C (San Camilo), 7 °C (Palpa), 7.4 °C (Río Grande), conforme al aviso de descenso de temperatura en costa norte y centro”, añadió.

Descenso de temperatura en la costa norte y centro

A través de un reciente aviso meteorológico, el Senamhi informó que, desde el sábado 28 hasta el domingo 29 de mayo, se registrará el descenso de la temperatura nocturna en la costa norte y centro.

Además, pronosticó que se espera el descenso de la temperatura, cobertura nubosa y niebla/neblina en horas de la noche y primeras horas de la mañana e incremento de viento en la zona norte del litoral.

El último viernes las ciudades de la costa presentaron un descenso de temperatura nocturna conforme al aviso vigente. Estaciones registraron 15.8 °C (Piura), 15.8 °C (Chiclayo), 15 °C (El Callao), y 12.7 °C (Pisco). Recuerda el invierno inicia el 21 de junio.

Para hoy sábado 28 de mayo se prevén temperaturas mínimas entre 15° C y 17° C para Piura, entre 13° C y 16° C para Lambayeque, entre 13° C y 15° C para La Libertad, entre 12° C y 15° C para Áncash y Lima; y entre 7° C y 11° C para Ica.

¿A qué se deben las bajas temperaturas en otoño?

De acuerdo al Senamhi, las bajas temperaturas a la fecha, y durante la estación de otoño, se deben a dos “ingredientes principales” que modulan el clima en la zona costera. Uno de ello es la temperatura superficial del mar que está por debajo de sus valores usuales, por lo que el ENFEN ha reactivado el sistema de alerta La Niña costera.

Y en segundo lugar, el frío más intenso en la capital está relacionado a los vientos que han estado intensos en las últimas semanas.

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que la alerta de La Niña costera se reactivó debido a que la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 presenta valores por debajo de lo normal y se espera que continúe hasta agosto del 2022. La magnitud más probable de este evento sería fría débil.

Cerca del inicio del invierno

El Senamhi indicó que los días fríos continuarán en Lima Metropolitana y la temperatura se reducirá aún más este invierno 2022. Mencionó que, durante la estación a iniciarse el próximo 21 de junio, será mucho más fría en comparación a años anteriores.

De acuerdo al ingeniero ambiental Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, en los meses más fríos para la capital, que son junio, julio y agosto, “el promedio sería de 14°C o menos con picos de 11°C (como el reportado en La Molina el 11 de mayo)”.

