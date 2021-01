El titular del Ministerio de Educación, Ricardo Cuenca, señaló esta noche, en entrevista a Cuarto Poder, que la meta en el sector es ir recuperando la presencialidad. “Tenemos un sistema flexible que va a permitir ir acercando a uno presencial. El 15 de marzo empieza el nivel remoto. Empieza a aplicarse el nivel semipresencial. Hemos corrido la implementación del sistema mixto para abril”, indicó.

En tanto, sobre la migración de estudiantes del sector privado al estatal, Cuenca informó que “en mayo del 2020 hubo 120 mil estudiantes que dejaron la escuela privada y el Estado los acogió. Estamos viendo qué pasa con la matricula de este año. La proyección es que va a aumentar”.

Escuelas privadas golpeadas

“Casi el 70% de escuelas privadas son de bajo costo, muy pequeñas, y han sido muy vulnerables a esta situación y no pueden adaptarse a la virtualidad”; detalló.

Sobre los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), el titular del Minedu señaló que en el diseño general del 2021 no estaba prevista una pandemia. “Llega el mes de enero y se toman decisiones sobre la base del presupuesto, y no vamos a tener admisión este año, porque el corazón del modelo es la presencialidad. La razón es técnica, no política, tiene que ver con la pedagogía. Los 7 mil alumnos que están siguen, los alumnos de tercero de secundaria ingresarían a fin de año”, destacó Cuenca.

“Hay un aforo del 50%, esto supone que no todos los estudiantes que van a ingresar podrán ir al COAR, van a pensar en los que no tienen conectividad en sus casas para priorizar el ingreso. El Coar presencial viene con un paquete sanitario que incluye pruebas antígenas y mascarillas.

Asimismo, para aquellos alumnos que terminaron la secundaria el 2020 en un colegio estatal, se trabajará una carpeta de educación para afianzar aprendizajes entre enero y febrero. Entre abril y junio también se trabajará unos procesos de recuperación. “El gran objetivo del Perú es ir volviendo a la presencialidad. Los sistemas educativos tienen que recuperar esos espacios”, finalizó el ministro de Educación.

