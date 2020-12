Una gran cantidad de personas expresó su malestar debido a las largas colas que hay en la cuadra 5 de la avenida Elmer Faucett, en el distrito de San Miguel, local de recojo de pavos de la empresa San Fernando, según informó Canal N.

De acuerdo con el citado medio, los asistentes, muy incómodos, indicaron que ellos tienen el vale digital y que el local de San Miguel es el único que les permite recoger el pavo con este vale.

Detallaron que vienen de diversos distritos como Ventanilla, Callao, Comas, entre otros, y que otros locales de San Fernando cerca a sus jurisdicciones no les permite el recojo de pavo porque no cuentan con el vale en físico.

“Yo estoy desde las 9:00 a.m. vengo para canjear mi pavo con el vale (digital), pero por internet no se puede. Vengo desde Comas”, señaló una de las personas. “Este es el único lugar donde aceptan el vale digital, no convenía el delivery, yo vivo por Ventanilla y no llega”, agregó otra persona.

Asimismo, otros de los asistentes comentaron que hay presencia de adultos mayores y menores de edad, sin embargo, la cola para recoger el pavo no avanza. Además, que hay aglomeración y no se está respetando la distancia física como medida preventiva del COVID-19.

En ese sentido, las personas instaron otro local para canjear el vale digital a fin de evitar las aglomeraciones en un solo local.

