Un nuevo intento feminicidio se registró en Lima, en el distrito de San Martín de Porres . Yonella Ramírez Cieza (18) fue violada y brutalmente agredida por su ex pareja, Carlos Vera Díaz (21), quien grabó todo para enviarlo a los familiares de la víctima.

De acuerdo a declaraciones de la madrina la mujer a RPP Noticias , el hombre ya contaba con dos denuncias previas por agresión en Amazonas, lugar de donde Ramírez Cieza tuvo que huir por temor.

La mujer, notablemente golpeada, reveló que Vera Díaz la llevó a la fuerza a un hostal, en donde la ultrajó y agredió. Para evitar que las autoridades escuchen sus gritos que clamaban por ayuda, el hombre la llevó a un segundo hostal.

“Él me seguía llamando, me decía que por mi culpa mi hijo sufría […] yo pensé que nunca iba a venir (a Lima). Me cerró la puerta (del hostal) me violó, me golpeó y grabó todo. Se lo mandó a mi familia”, indicó Ramírez a la salida de la Dirincri .

En las grabaciones, la víctima aparece ensangrentada, con los ojos golpeados y pidiendo socorro.