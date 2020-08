El Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH) se pronunció por el caso de presunta violación por parte del técnico de enfermería Sandro Sevillano contra una paciente que ingresó a dicho nosocomio el pasado 26 de agosto por una convulsión.

El hospital lamentó lo sucedido e indicó que ha iniciado el proceso sancionador correspondiente contra el acusado y que de confirmarse los hechos, derivará en su separación definitiva.

“El 27 de agosto en horas de la tarde, tras la denuncia realizada, la paciente recibió el debido tratamiento psiquiátrico, psicológico y ginecológico. Asimismo, se brindó el correspondiente kit de profilaxis posexposición”, se lee en el comunicado del nosocomio.

En tanto, la madre de la víctima pidió a las autoridades que se investigue lo antes posible debido a que su hija no se encuentra estable por los ocurrido. Ella indicó que la joven fue ultrajada en el área de emergencia del hospital por parte del técnico de enfermería.

“Me dijo: ‘mamá el doctor que me bañó me hizo daño, me violó’, eso me dijo mi hija. Se aprovechó de la inocencia de mi hija para llevársela al baño. Ella lo señala a él. Yo pido ayuda para mi hija, pido ayuda a la Ministerio de la Mujer que me apoye”, indicó la madre en diálogo con América Noticias.

Sandro Sevillano fue capturado la tarde de este último viernes por el presunto delito de abuso sexual. En estos momentos permanece en la comisaría de San Martín de Porres.

