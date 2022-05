Una niña de 5 años de edad acabó con un trauma psicológico luego de que un ladrón le arrebató violentamente su celular, en el distrito de San Juan de Miraflores. La madre de la menor indicó que su hija sufre de repentinos ataques de pánico tras sufrir el atraco.

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que la menor se encontraba usando su celular para revisar unas tareas, sentada en la mesa de un restaurante situado en la calle Buenaventura Rey.

Sin embargo, en escena aparece un sujeto con gorra y le arrebata el dispositivo. Producto de esto, la menor quedó petrificada del susto y gritó por ayuda.

La madre de esta pequeña se encontraba a pocos metros y trató de perseguir al ladrón sin éxito alguno.

Piden ayuda

En declaraciones a 24 Horas, la mamá de la infante indicó que el robo le provocó traumas a su hija. “El papá de mi hija estaba cantando en el restaurante, por eso ella estaba ahí revisando unas tareas. Mi hijita de noche grita y llora, no puede dormir porque tiene miedo y no quiere ni salir”, señaló la indignada mujer quien no se identificó.

Se solicitó apoyo de las autoridades para que la menor pueda recibir ayuda psicológica. Además, los padres exigen que el delincuente sea identificado y capturado rápidamente.

