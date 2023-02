La semana que pasó, el empresario Renato Baigorria, de 26 años, denunció que su novia extrajera se quedó con el departamento que alquiló por un año y que se apropió además de 22 mil soles que guardaba en el inmueble.

La denuncia se dio en un contexto turbio y de molestia porque Baigorria acusaba a su expareja Roslieska Linares de serle infiel y que incluso la descubrió con otro hombre el mismo día de San Valentín, en el departamento que alquilaban. Pero la ciudadana venezolana ahora dio sus descargos y contradice al empresario.

Roslieska asegura en un video propalado por Edición Matinal que nadie conoce la verdad de lo que ocurrió y que solo se quedaron con la versión de su expareja. En ese sentido, dijo que la relación entre ambos ya había terminado, pero en malos términos.

Agregó que incluso lo denunció por maltrato físico y psicológico, pero él “prometió ir a terapia” y como sentía cariño por él, decidió retomar la relación. “Fue lo peor que hice en mi vida”, señaló.

Luego de que explotara el escándalo y se le señalara como ladrona, Roslieska también hizo sus descargos a través de sus redes sociales.

“No existe robo de 22 mil soles (…) el dinero que me pedía era para dejarme en paz y se lo di. Pero ya basta, no le daré dinero que no le debo”, escribió en su cuenta de Facebook y termina con una pregunta: “disculpa empresario, se te secó la billetera?”.





El supuesto engaño

Ante la prensa, el empresario narró los pormenores de su denuncia, pero también del supuesto engaño de Roslieska, que habría ocurrido el mismo 14 de febrero cuando el estaba supuestamente de viaje.

“Como no me contestaba las llamadas, pasé al condominio y lo vi con un hombre en la cama de la habitación (…) Lo había dejado en mi ropa escondida (los 22 mil soles), pero ella sabía donde estaba. Me percato del hecho porque ese dinero lo iba a depositar en el banco”, señaló Baigorria.





VIDEO RECOMENDADO