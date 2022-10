Tras una intensa persecución, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Fernando Cabana, alias “Charqui”, tras robar un celular junto a su cómplice en una transitada avenida del distrito de Breña.

En las imágenes difundidas por Latina, se observa cómo Cabana (19), quien tiene más de 20 denuncias por robo y hurto agravado, le arrancha el celular a un transeúnte. Él se encontraba junto a su cómplice Renato Milla, con quien huyó por varias cuadras, pero fueron capturados.

Pese a la evidencia, alias “Charqui” negó su participación en el robo. “Yo no he hecho nada. De qué banda habla usted. No he hecho nada, si no me han encontrado nada. Está que me confunde más bien”, les dice a la Policía.

Breña: recapturan a joven roba celulares

Aunque lo amenazaron con mostrarle la grabación del momento del hurto, siguió negando los hechos. “Reprodúzcalo, yo no soy”, respondió.

Por su parte, su cómplice Renato Milla solo atinó a llorar y decir que él era dueño del celular robado. “Puede ver que recién acabo de trabajar”, “Yo no robo. Este es mi celular”.

Ambos sujetos fueron trasladados a la comisaría de Breña, donde aceptaron el delito.

