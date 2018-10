Ricardo Belmont criticó los desayunos tradicionales de los candidatos: "No se puede utilizar a la gente"

Acompañado de su esposa, el candidato por Perú Libertario, Ricardo Belmont , acudió esta mañana a votar en el Colegio parroquial Niño Jesús de Praga, en Chorrillos.

Tras salir de sufragar, el candidato al sillón municipal de Lima criticó a los postulantes que tomaron el tradicional desayuno con sus simpatizantes en los asentamientos humanos.

"Yo he tomado desayuno en mi casa, como siempre. Me parece que no se puede utilizar a la gente. Yo no voy a un sitio donde nunca fui y, sobre todo, solo una vez por las elecciones. Llama la atención que en una época electoral se haga esto", dijo Belmont.

Con respecto a si pretende postular a la presidencia sino ganara la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont no lo descartó.

"Ya veremos. Esta es una primera etapa en la vida de un hombre con convicciones. Si Dios me da vida, fuerza y ese apoyo de la gente absolutamente continuaremos. Yo siempre estoy relajado porque estoy tranquilo y nunca he mentido", mencionó

Previo a cumplir con su deber cívico, Belmont realizó una rutina de ejercicio en su casa y tomó un desayuno ligero en compañía de su familia.