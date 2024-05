Decenas de ciudadanos peruanos abarrotaron ayer los exteriores de la Embajada de México, en San Isidro, con la finalidad de obtener una visa, documento obligatorio para ingresar al territorio azteca desde ayer 6 de mayo. Los connacionales denunciaron “maltrato” e “indiferencia” por parte de los funcionarios mexicanos.

Con sus boletos de viaje y documentos personales, con los que buscan acreditar los requisitos solicitados para postular a una visa, numerosos compatriotas llegaron, desde las 8:00 a.m., hasta la sede diplomática, ubicada en la avenida Jorge Basadre Grohmann 710, en la jurisdicción citada.

HISTORIAS

Los ciudadanos apostados en los exteriores de la embajada dieron a conocer una serie de problemas para acceder a la visa. “He sacado el pasaje el 3 de marzo para viajar el 17 de mayo, me han dado la cita para el 21 de junio; he conversado con la agencia y me van a cobrar una penalidad; por eso he venido aquí, pero no sabemos si nos van a atender. Pido, por favor, que suspendan la obligatoriedad de la visa para los que ya tienen el pasaje comprado”, exclamó Luana.

Marco Antonio, quien tiene seis pasajes comprados para ir, junto a su familia, a Cancún, contó que perdió su vuelo el 4 de abril. La aerolínea le reprogramó el viaje para mañana, pero no tiene cita para la visa, pues la página web no arroja fechas cercanas disponibles.

“Hoy ya está vigente la visa y me han dicho que no me pueden ayudar, que todo (las citas) están al tope. Expliqué mi caso, pedí por humanidad las visas y me respondieron: ‘Lo perderás, pues’. Me parece cero empatía y total indiferencia con el prójimo”, narró el padre de familia.

Sandra Arrieta, una peruana residente en México relató el drama que atraviesa desde hace una semana: “Estoy indignada por el maltrato que estamos recibiendo. En mi condición de residente, deseo llevarme a mi mamá, porque está delicada de salud, mi pasaje es para el 11 de mayo y aún no me dan la visa para mi mamá. Llevo una semana viniendo todos los días, desde las 8:00 a.m., solicitando que se atienda mi caso y solo me dicen ‘espera’, pero llega la tarde y nos cierran la puerta”, señaló.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Relaciones Exteriores no se había pronunciado respecto del tema, pese al pedido reiterado, por redes sociales y medios de comunicación, de los ciudadanos afectados.

SABÍA QUE

Para obtener la visa a México, los peruanos deben llenar el formulario de solicitud en https://citas.sre.gob.mx/, presentar pasaporte original y copia, entregar una foto del rostro a color.

Además, deben acreditar solvencia económica con carta del banco y constancia de trabajo.

La programación de la cita es gratuita, pero el trámite cuesta 53 dólares.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO

Libido: Salim Vera habla sobre diferencias en el grupo.