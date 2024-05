Lo niega todo. El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, reapareció (y no en TikTok) para asegurar que nunca manejó la camioneta accidentada y que no huyó de la ambulancia que lo llevaba al hospital. Enfatizó que no tenía por qué pasar el dosaje etílico, a pesar de que varias versiones refieren que estaba ebrio al volante.

América Noticias lo encontró inspeccionando la remodelación de un parque, como si nada. El miércoles 1 de mayo su camioneta se estrelló contra una caseta en el peaje Chillón. Una versión asegura que manejaba su jefe de imagen, pero las sospechas apuntan a que conducía la autoridad edil y en estado de ebriedad tras una reunión con sus trabajadores. La autoridad, como se recuerda, abandonó la ambulancia a 50 metros del hospital.

El alcalde de Puente Piedra aseguró que el video en el que hasta cuatro mujeres participan de su rescate no es como parece. En su declaración mantiene que fue un retiro voluntario. “Se fuga quien está detenido, preso o impedido de su libertad, cuando uno es un paciente y es trasladado en este tipo de casos es a voluntad de la persona que se retira”, afirmó, tras asegurar que fue auxiliado por una vecina y que decidió ir a una clínica.

Alcalde de Puente Piedra

También dijo que no ha apreciado bien los videos expuestos por la prensa.

El accidente ocurrió al promediar las 2 de la tarde, pero ese 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajo, Rennán Espinoza y los trabajadores municipales de Puente Piedra celebraron con un campeonato en el estadio municipal del distrito, según quedó evidenciado en el TikTok del propio alcalde.

Los cuatro funcionarios -Alber Andy Azaña Jaramillo, Raúl Ludgardo Vásquez Casusol, Roy Huallpa Choquehuayta y Aimar Ibáñez- salieron de la camioneta por sus propios medios y solo quedaba un pasajero dentro de la camioneta: el alcalde Rennán Espinoza, quien se hizo humo.

El burgomaestre insiste en que fue ayudado por los vecinos. “Mucha gente se acercó y es probable que sean personas de la Municipalidad como otras vecinas y vecinos, tengo varios amigos. ¿No conoce a sus funcionarios? Sí los conozco, pero ni siquiera he apreciado bien los videos”, manifestó.

Una cámara de seguridad captó el preciso instante que varias mujeres y un agente de serenazgo, identificado como Eleazar Guerrero Cubas, interceptaron la ambulancia y permitieron el escape de Espinoza e Ibáñez. Tras esta fuga, el sereno Guerrero Cubas fue detenido por golpear al policía que custodiaba la ambulancia.

Rennán Espinoza insistió en manifestar que no manejaba la camioneta en el momento del accidente de tránsito: “Todo lo demás es pura especulación, las cámaras que han captado todo el hecho pueden corroborar todo esto, yo entiendo que la especulación y la suspicacia es mucho más grande. Decir que el alcalde estaba ahí porque es el centro de atención, el político, lo comprendo”.

REGIDORES PRESENTAN SOLICITUD PARA SUSPENDER AL ALCALDE DE PUENTE PIEDRA POR “FALTA GRAVE”

La situación se le complica. El regidor Isrrael Ulfe, de Puente Piedra, presentó una documentación para suspender al alcalde por “falta grave”.

“Ante esta situación y el clamor popular de Puente Piedra y repudio de esta actitud, ante la falta de respeto y del mal ejemplo a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, de estar negando estos hechos, que son vistos en todas las imágenes que están pasando (…) Hemos realizado una sesión extraordinaria para pedir la suspensión del cargo, de acuerdo a lo que establece la ordenanza 171, reglamento interno del Consejo, concordante con la Ley Orgánica de las Municipalidades, esta es una falta grave y estamos pidiendo la pena máxima, que es la suspensión por 90 días”, sostuvo el regidor a Panamericana.

De acuerdo al procedimiento, este pedido de los regidores será “trasladado por cinco días para que el alcalde responda” y luego, debe convocarse a la sesión extraordinaria.

















