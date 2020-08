El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Gustavo San Martín, informó este sábado que tras las aglomeraciones que se registraron el viernes entre los hinchas de Universitario de Deportes en el frontis del Estadio Nacional, se tomarán medidas más fuertes para evitar este tipo de situaciones.

“El torneo ha quedado suspendido para los partidos programados, vamos a reunirnos con los involucrados para recuperar el control. Aquí lo importante es que la población tome conciencia, los esfuerzos que se han tomado como los clubes, IPD, el Minsa, entre otras instituciones para que se reanude el fútbol porque la gente necesita un tipo de entretenimiento”, declaró Gustavo San Martín en RPP.

“Pero la forma que se realizó ayer no es la correcta e incluso hay maneras inteligentes de poder alentar, por ejemplo quedándose en casa, a través de las redes sociales y si han querido acercarse al bus donde están los jugadores, lo han podido hacer con el distanciamiento social”, señaló.

Asimismo, sobre una posible sanción al club Universitario de Deportes por los hechos suscitados, el presidente del IPD sostuvo que se conversaría sobre el tema con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero enfatizó que la actitud de los hinchas perjudicó los futuros encuentros de los equipos.

“Tenemos que conversarlo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), siempre es una alternativa y siempre es una posibilidad para que los clubes sientan y no puedan desentenderse del tema, pero también es importante que la población entienda que lo único que han hecho es perjudicar a su equipo y al deporte nacional”, resaltó.

“Estas aglomeraciones son puede volver a suceder, mientras no tengamos las garantías que esto no va a volver a pasar, entonces no podemos dar los permisos para que se reanuden las competencias y que es un trabajo de apoyo con la policía”, sostuvo.

