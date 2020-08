Juventus no pudo con Olympique Lyon por los octavos de final de Champions League. El equipo de bianconeri venció 2-1 en el Allianz Stadium gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo, pero no alcanzó para acceder a la siguiente fase. Esto es catalogado como un verdadero fracaso en Italia y ya trajo su primera consecuencia: Maurizio Sarri no es más entrenador del club.

Por medio de un comunicado oficial, la ‘Vecchia Signora’ anunció la salida del entrenador italiano.

“La Juventus Football Club anuncia que Maurizio Sarri ha sido relevado de su cargo como técnico del Primer Equipo”, explica.

“El club quiere agradecer al técnico por escribir una nueva página en la historia de la Juventus con la victoria del noveno Scudetto consecutivo, la culminación de un recorrido personal que le ha llevado a escalar todas las categorías del fútbol italiano”.

VIDEO RECOMENDADO

El golazo de Cristiano Ronaldo para el 2-1 a favor de Juventus sobre Lyon. (Vídeo: Bein Sports)

TE PUEDE INTERESAR