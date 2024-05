Sicarios a bordo de una motocicleta lineal acribillaron la madrugada de ayer de seis balazos a Juan Ángel Mendoza Cáceres (22) cuando iba a comprar a una bodega, junto a un amigo, que recibió tres disparos, en las inmediaciones del paradero 8 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho (SJL).

De acuerdo a las primeras investigaciones, a cargo de los agentes de la Comisaría de Santa Elizabeth, el crimen respondería a un ajuste de cuentas, por la modalidad de homicidio violento, aunque, la víctima no tenía antecedentes policiales.

Tras el ataque, Juan Ángel fue trasladado por sus familiares, quienes residían a penas a dos cuadras del trágico hecho, al Hospital de SJL, pero murió en el establecimiento de salud; mientras que su compañero, identificado como Richard Anthony Aquino Olivares (33) se encuentra en estado grave por los impactos de baja recibidos en diferentes partes del cuerpo.

“Hoy muchas familias están celebrando el Día de la Madre, pero nosotros te estamos velando. No sabes todo el dolor que nos dejas mi angelito, mi gringo; no me resigno a perderte... Dios, danos fuerzas para salir de este dolor”, fue el mensaje publicado por una tía de la víctima en su perfil de Facebook.

