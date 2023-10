Un joven de 18 años murió atropellado por una combi pirata que invadió la vereda de la avenida Wiese, distrito de San Juan de Lurigancho. El vehículo habría ido en excesiva velocidad, según testigos.

La víctima, identificada como Fabricio Oscar Chacón Mondragón, se encontraba parado esperando el autobús del corredor Morado, cuando fue impactado violentamente por el vehículo de transporte público, según informó América Noticias. Otras tres personas resultaron heridas.

Cabe añadir que la combi no solo no pertenecía a ninguna empresa de transportes, sino que no contaba con SOAT vigente y el chofer tampoco tenía la licencia correspondiente.

El responsable, de nombre Jhon Burga Abad, fue detenido por la policía y, luego, llevado a la comisaría de Santa Elizabeth para las diligencias correspondientes.

