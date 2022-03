El 15 de marzo de 2022, el Poder Judicial condenó a Lionel Saavedra Pari como autor del robo de más de un millón de soles de un camión de caudales de Prosegur, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, decisión que será apelada por la compañía.

Dentro de las reglas de conducta, impuestas al sentenciado, se encuentran que el autor del delito no podrá variar de domicilio ni ausentarse del lugar de residencia, deberá continuar con la medida de vigilancia electrónica y las reglas impuestas mientras dure la condena, no deberá frecuentar lugares de dudosa reputación y no deberá cometer nuevo delito doloso.

En lo que respecta a la reparación civil, se ha fijado que el acusado devuelva el dinero hurtado (370,000 Soles y 196,000 Dólares Americanos) a Prosegur, sin embargo, no se fija como regla de conducta el pago de la reparación civil y, por lo mismo, no se tiene certeza de que esto suceda.

En ese sentido, habiendo sido encontrado Lionel Saavedra Pari responsable penalmente por la comisión del delito de hurto agravado, Prosegur apelará la condena emitida debido a la excesiva benevolencia con que el Juzgado ha dispuesto sancionar el caso, por no considerar el pago de la reparación civil como regla de conducta, y por no considerar, dentro del concepto de reparación civil, una indemnización por los daños ocasionados.

Como se recuerda, el día del robo (21 de enero de 2019), Lionel Saavedra estuvo presente en las instalaciones de la empresa, cumpliendo con sus funciones como agente de seguridad de Prosegur, lugar en el que laboró por cerca de 5 años. Tras los hechos, no volvió a presentarse a su puesto de trabajo.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el día del robo, muestran a Lionel Saavedra manipulando indebidamente dinero al interior del camión blindado de la compañía. Se le visualiza ingresando unas mochilas y bolsas al camión, tomando fajos de dólares, y abandonando el lugar con mochilas y bolsas. Para salir de la empresa con el dinero robado empleó la técnica de “La Momia”; es decir, se llevó el dinero adherido a su cuerpo.

Es importante señalar que el peritaje antropológico, practicado por el Ministerio Público, determinó, mediante un escáner de última generación, que la estructura ósea de Saavedra Pari coincide plenamente con la de la persona que aparece en el video que registró el robo del dinero al interior de un camión de caudales. Asimismo, durante una diligencia realizada el 9 de diciembre de 2021, el propio Lionel Saavedra reconoció, ante la jueza a cargo del caso, que él hurtó el dinero.

VIDEO RECOMENDADO:

Además, ¿Dónde está Bruno Pacheco? No acudió nuevamente a declarar ante la Fiscalía. También, pasajes interprovinciales subirán hasta un 25%, por alza de combustibles. Y, los vecinos de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, decididos a resistir hasta el final. Andrés Calderón presenta su libro Politika vs Prensa Conversamos con el exministro de Salud Oscar Ugarte sobre la situación de la vacunación contra el COVID-19.