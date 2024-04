La pesadilla por fin terminó. Fernando Joaquín Vásquez Farfán fue capturado por la Policía luego de amenazar a su exenamorada con divulgar sus fotos íntimas si es que no volvían.

La detención ocurrió cuando la agraviada sintió que la seguían camino a la estación Ricardo Palma del Metropolitano, por lo que alertó al personal de ATU, que respondió con el protocolo ‘anti acoso’ de inmediato.

“El mayor PNP me dio la confianza de que, si pasaba algo, le avise. Por eso, en ese momento, le mandé mi ubicación y le dije que me ayude porque estaba atrás de mí”, relató la estudiante de 24 años.

Ante esto, los agentes del orden también entraron en acción y trasladaron al agresor hasta la comisaría de Chacarilla, en Surco, donde se pudo constatar que este tenía más denuncias en la misma modalidad.

Sin embargo, agrega la joven, “ahora el fiscal me dice que, como no hemos convivido, tal vez no se agrave tanto el caso. O sea, necesito convivir con él (extorsionador) para que recién me tomen en serio”.

Como es evidente, el miedo de que Fernando Vásquez quede en libertad consume a la víctima puesto que su tormento no es reciente, viene desde agosto del año pasado cuando ella decidió terminar su relación.

Molesto por esta decisión, el agresor comenzó a extorsionarla para que vuelvan, porque si no él iba a difundir todas las fotos íntimas que tenía en su celular, así se lo hizo saber a ella, a sus amigas y hasta a su mamá.

“Sólo se mete con mujeres. Le escribió a todas mis amistades, a mi hermana y a mi madre, pero nunca le escribió a mi papá o a mis primos, con los que se cruzaba en el gimnasio”, relató con frustración la universitaria.

Como si fuera poco, el fisicoculturista se hizo pasar por un conocido banco para cobrarle a la mamá de la extorsionada un supuesto préstamo al que ella habría accedido, algo que fue desmentido por la joven.

Finalmente, vale agregar que, según informan fuentes policiales, Fernando Joaquín Vásquez Farfán tiene diversas denuncias por acoso, amenazas y extorsión a distintas señoritas en los últimos meses.





