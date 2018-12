Mujer es atacada con bomba molotov y responsabiliza a su ex pareja [VIDEO]

Teme por su vida y la de su familia. Una mujer denunció que está siendo amenazada por su ex pareja y lo responsabilizó de haber ordenado un ataque con bomba molotov contra ella.

Katherine Carbajal Navarro (30) denunció que dos hombres y una mujer lanzaron el artefacto pirotécnico a la ventana del cuarto donde dormía con sus hijos en Villa El Salvador.

Para la joven, estas personas recibieron las indicaciones de Lidio Rodríguez Martinez, el sujeto que hace unos meses la desfiguró cortándole el rostro con un bisturí y que hoy cumple prisión preventiva.

"Esto demuestra que a mí me quieren matar. Si esto me pasa en mi propia casa, qué no me puede pasar en la calle", manifestó la joven.

Tras lo ocurrido, el Ministerio del Interior ha dispuesto que la casa de Katherine sea vigilada por personal de la Policía Nacional las 24 horas.