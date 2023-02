Pasó cautivo más de 18 horas. Álex Federico Meza llegó a su casa la noche de ayer y abrió la puerta con sus propias llaves para luego confesar que los secuestradores, que siempre lo mantuvieron encapuchado, lo abandonaron en algún lugar del distrito de San Juan de Miraflores, de donde tuvo que regresarse en bus.

Según el comandante de la Policía Nacional del Perú, Jorge Alva, los secuestradores “han ido contra la familia para que retiren 50 mil soles, pero ellos no tenían el efectivo. Vamos a solicitar los secretos de las comunicaciones y los nexos que tiene el agraviado con otros teléfonos”, confirmó.

El joven empresario de 22 años había sido secuestrado ayer, jueves 23 de febrero, al llegar a su domicilio de madrugada después de una fiesta y con su enamorada. Álex Meza volvió a su casa abordo de su camioneta al promediar la 1:20 de la madrugada y, al bajar del auto, fue interceptado por -por lo menos- dos sujetos que lo cargaron y se lo llevaron en un auto negro, según el testimonio de su pareja, María Fernanda.

“Nosotros regresamos de una reunión con amigos. Fuimos a comer a una pollería en Surquillo, regresamos y no había nadie en la calle, no había movimiento. Estacionamos y, cuando me estoy dando la vuelta, escucho cómo se lo están llevando. Logré ver un auto negro y dos personas”, declaró la enamorada en evidente shock.





