El joven empresario de 23 años, Álex Federico Meza, fue secuestrado esta madrugada, en el distrito de Surco, cuando llegaba a su domicilio a bordo de su camioneta y junto a su enamorada. Según la Policía, estaba siendo extorsionado desde hace cuatro meses, pero Álex no hizo caso a las amenazas porque pensó que no ocurriría nada o que se trataba de una broma pesada de algún amigo o de un desconocido.

“Nosotros regresamos de una reunión con amigos. Fuimos a comer a una pollería en Surquillo, regresamos y no había nadie en la calle, no había movimiento. Estacionamos y, cuando me estoy dando la vuelta, escucho cómo se lo están llevando. Logré ver un auto negro y dos personas”, relató su enamorada María Fernanda quien acudió a la Depincri de Surco para rendir su manifestación.

“A mi hijo le estaban llegando mensajes amenazantes, extorsionándolo, pidiéndole cupos, pero él no les hacía caso hace. Esto viene desde hace cuatro o cinco meses. Igual a mí. Ellos se hacían pasar por personas conocidas a través del celular”, declaró la madre del joven que vendía carros usados y alquilaba casas de playa.

Además, la progenitora aclaró que aún no ha recibido alguna comunicación de los secuestradores: “Nada, nada. No sé nada. Ni siquiera han pedido un rescate por mi hijo. Yo sólo quiero saber si mi hijo está sano o no, pero nadie se ha comunicado conmigo hasta ahora”.

Finalmente, la madre del joven empresario le mandó un mensaje a los secuestradores a través de las cámaras de Latina: “Sólo quiero que me devuelvan a mi hijo, que lo devuelvan sano. Ya tienen el dinero que le robaron. Sólo quiero que me devuelvan a mi hijo sano y salvo, por favor”.





