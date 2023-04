El popular ‘Gringo Karl’ denunció que está recibiendo amenazas de extorsionadores extranjeros, los que le están exigiendo dinero para no atentar contra la vida de su familia.

El artista se comunicó con el programa ‘La Banda del Chino’ y ofreció una entrevista para denunciar públicamente los hechos.

“Tú vida está en mis manos”, le dijo uno de los delincuentes en una llamada telefónica que presentó al programa para evidenciar las amenazas.

El Gringo Karl denunció que estaría recibiendo las amenazas por el próspero negocio que administra. Sin embargo, afirmó que no se dejará intimidar por los delincuentes. “No me van a quitar por lo que he venido luchando hace tiempo”, dijo.





