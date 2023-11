¿Qué hacía una persona con un arma en un restaurante? Eso se pregunta el psicoterapeuta Gonzalo Elías, para quien las muertes ocurridas en Miraflores muestran la profunda crisis de salud mental que vive el país.

¿Cómo analiza usted estas dos muertes ocurridas en Miraflores?

Esto es una tragedia muy lamentable, ya sea que se trate de un asesinato o un accidente. Quiero dejar en claro que lo que voy a emitir, lo que voy a decir es especulativo e intuitivo, porque esto aún no ha sido esclarecido por la Policía. Por lo que yo he ido viendo, me inclinaría más por la teoría de que esto ha sido un accidente. Porque estas personas estaban juntas en el restaurante, han estado juntos en la misma mesa. Igual, hay mucho que analizar desde el punto de vista de salud mental.

¿Qué es lo que cuestionaría?

Dando el beneficio de la duda, de que esto ha sido un accidente, es sumamente cuestionable y condenable que este señor haya tenido un arma de fuego en un restaurante y que la haya estado sacando, manipulando o jugando con ella, sabe Dios. De otro lado, no deja de haber síntomas positivos en el señor O’Neill.

¿Cuáles serían estos síntomas positivos?

Tengo información confiable de que este señor intenta socorrer a la chica. Probablemente, cuando vio que estaba muerta, entra en desesperación. Ha podido escapar, pero se ve abrumado por la situación y se suicida, lo cual nos habla de que no es un psicópata, al menos no en todo el sentido de la palabra; se ha sentido culpable, ha querido ayudar y finalmente se ha sentido tan mal, se ha sentido tan desesperado, que se ha suicidado.

¿Qué muestra este hecho?

Lo que quiero hacer notar es la profunda crisis de salud mental en nuestro país, porque estamos hablando de dos profesionales. Ese es el mensaje que yo quisiera dejar. Los problemas de salud mental están afectando a nuestra sociedad independientemente del nivel socioeconómico.

