La situación de Dachi, la perrita de raza pug que fue acuchillada la semana pasada, ha consternado a todo el país. Su dueña, quien vive en Estados Unidos, dio detalles del caso y reveló la identidad de quien grabó el video.

Bajo el anonimato para evitar problemas, la señora explicó a ‘Domingo al día’ que el papá de sus hijas y su ahora expareja se hicieron amigos, y que ambos fueron cómplices para atacar a la perrita: su expareja Alonso Santa Cruz, la acuchilló, mientras que el otro, Víctor Reátegui Gonzáles, grabó todo.

“Se nos cayó el mundo, era nuestra bebita, nuestra hijita. La gente no sabe, pero yo no me he ido con la intención de dejarla, mi meta era regresar, ya legal, traerla. Ella nos extrañaba mucho, no comía, por eso yo decidí dejársela al cuidado de él porque él la conoce”, señaló la afectada y precisó que dejó a la perrita en manos de la madre de Santa Cruz.

Asimismo, sostuvo que el padre de sus hijas nunca la superó, por lo que se alió con su otra expareja para hacerle daño. Señaló que es una persona “loca” y que el demonio vive en él: “yo creo que a él, verdaderamente, le entró el demonio, yo creo eso. [...] Él me ha estado llamando para que yo vea el video con mis hijas, tengo las llamadas perdidas de él, videollamadas. Como yo no les contesté, lo ha transmitido en vivo y él me ha mandado una solicitud para yo verlo, me duele en el alma que le ha llamado a mi hija”, contó.

Por otro lado, recordemos que el autor principal, Alonso Santa Cruz, recibió 1 año y 6 meses de prisión efectivo convirtiéndose así en el primer preso en el país por agredir a un animal. En tanto, con la identificación del cómplice se espera que la justicia pueda atribuirle el caso también.

