Jacqueline, la dueña de la perrita ‘Dachi’, quien fue brutalmente agredida con un cuchillo por Alonso Santa Cruz, se pronunció por primera vez sobre el ataque que sufrió su mascota. En una reciente entrevista, Jacqueline reveló que no estaba al tanto de lo sucedido hasta que un familiar la informó, ya que reside en Estados Unidos.

“Acá (Estados Unidos) no llegan noticias, no llegan videos, estoy igual que ustedes, cada momento veo videos por YouTube para saber como va el proceso de mi mascota” , dijo en el programa ‘Dilo Fuerte’.

Jacqueline también mencionó que está en constante comunicación con la veterinaria a través de un primo. “Primero me dijeron que había fallecido, después me dijeron que estaba bien, después que tenían que dormirla, ahora que ya está mucho mejor. Por eso autoricé a un familiar para que vaya y retire a mi perrita, creo que a donde lo van a trasladar es reservado” , agregó.

La mujer aseguró que aún está en estado de shock, pues no comprende lo sucedido. “Hasta hora sigo en shock, no entiendo lo que pasó. Sobre todo, mis hijos. Ahora no quiero tener contacto con nadie (exsuegra y expareja) porque todas quieren comunicarse conmigo, pero si se que ella (exsuegra) ha estado pendiente de mi ‘Dachi’” , finalizó.





