Dos adolescentes de 13 años —Leonardo López Patiño y Karla Ochante Saravia— escaparon la madrugada del lunes de sus viviendas en el distrito de El Agustino, luego de que sus padres los recriminaran por sus bajas calificaciones debido a la relación que mantenían.

Desesperada por la nula comunicación con su hijo durante las últimas 48 horas, Isabel Patiño denunció la fuga del menor en la comisaría del sector y emprendió una búsqueda por las playas de la Costa Verde y Ventanilla. Incluso ayer viajó a Huaral (Lima provincias) y de no encontrarlo allí se dirigirá a Huancayo (Junín).

“Le prohibí que hable con Karla porque estaba bajo en sus notas. Le dije: ‘No haces la tarea, andas volado, bloquéala’. Él me respondió: ‘No quiero bloquearla, eres mala, no me entiendes’. Ya no le insistí más, pero él estaba con una pequeña molestia”, relató con tristeza Isabel a Perú21.

Los padres de Karla también denunciaron en la misma comisaría la desaparición de la adolescente e iniciaron su búsqueda.

“Los dos están en primero de secundaria, pero no en el mismo salón. La niña es nueva en el colegio, recién se han conocido este año. Es la primera ilusión de mi hijo. Ella ha ido a casa una o dos veces”, añadió la madre de Leonardo.

RUTA

Según las cámaras de seguridad de los vecinos, el adolescente salió del edificio Las Poncianas de El Agustino a las 3:30 a.m. del lunes y se dirigió a la avenida Áncash, donde se encontró con Karla. Allí, tomaron un bus con destino a Ventanilla, donde la menor tiene un familiar.

En esta jurisdicción, Leonardo habría perdido su teléfono celular, pues el equipo móvil fue encontrado en un parque por un transeúnte.

“A una mamá del salón le contestaron el teléfono el lunes a las 6:30 a.m., pero (la voz detrás del teléfono) le dijo: ‘No, soy Mateo, he encontrado el celular tirado en un parque’. Luego, esta persona entregó el equipo móvil a la comisaría”, declaró Isabel.

En ese sentido, pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía que agilicen los permisos para desbloquear el celular de Leonardo y, a la vez, geolocalizar el equipo móvil de Karla.

“Se demoran. Primero dicen que la orden debe darla el fiscal. Eso toma tiempo, pero como no es secuestro, no es relevante”, contó muy apenada la madre de familia.





