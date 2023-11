Hoy, en las calles de La Victoria y de El Agustino, se viene librando una nueva guerra. Una muestra de esto son los carteles que han comenzado a aparecer en diversos sectores de dicho distrito, en especial en las entradas al cerro San Cosme. “Advertencia a todos los venezolanos delincuentes, cobradores de cupo, extorsionadores de mototaxistas que creen causar temor a todos nuestros vecinos de La Victoria. Les damos el plazo de tres días para que se larguen”, es el mensaje inscrito en varias de estas pancartas.

Comerciantes informales instalados en la avenida San Pablo —específicamente, en el tramo que se encuentra a espalda del Parque del Migrante, lo que alguna vez fue La Parada— señalaron que estos letreros comenzaron a ser colocados luego del 1 de noviembre, día en que la banda Los Gallegos, una facción del Tren de Aragua, emitiera un video, que se hizo viral, en el que amenazaba con asesinar a los peruanos que, días antes, habían quemado motos y mototaxis de supuestos extorsionadores venezolanos.

De momento, las actividades comerciales han vuelto a la normalidad. Los mototaxistas siguen laborando, mientras que los ambulantes trabajan con mucho temor, pues han sido amenazados de uno y otro lado. Se encuentran en medio de dos fuegos.

SE HA EXAGERADO

Sobre el tema, el coronel José Manuel Álvarez, jefe de la División Policial Lima Centro 2, manifestó que la situación que se vivió en El Agustino y en La Victoria ha sido exageradamente interpretada. “Objetiva y concretamente, la quema de dos motocicletas en un día y de tres en otro ha sido hecha por un grupo de peruanos enardecidos equivocados, que no quieren a otros ciudadanos trabajando en su zona. Los han atacado. Es lo que objetivamente ha pasado. No ha habido enfrentamientos”, recalcó.

Desde Gamarra, lugar al que acudió con un fuerte contingente de la PNP para reforzar la seguridad, aseguró que los vehículos quemados el 30 y el 31 de octubre pertenecían a venezolanos. “No es que los venezolanos han quemado unidades de peruanos. No estoy diciendo que no haya extorsiones, probablemente haya extorsiones, pero no relacionadas con estos hechos concretos”, expresó.

De otro lado, fuentes de la Municipalidad de La Victoria indicaron a Perú21 que el tema de los carteles y de los incidentes ocurridos en la zona limítrofe con El Agustino está siendo tratado directamente por la Policía Nacional.

DATOS

El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que el número de efectivos policiales se ha incrementado a 1,900 en El Agustino y en La Victoria.

“Tenemos patrulleros, vehículos de Operaciones Especiales, vehículos antiminas y vehículos multipropósitos de las FF.AA. y de la PNP”, acotó.

Hoy se restablecerán las clases en el 100% de colegios de San Luis, El Agustino y La Victoria (11 seguían en virtualidad).

