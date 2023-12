Lo que inició como una mala experiencia de compra, terminó gestando un exitoso evento de moda enfocado en el público de talla grande . La idea partió de Lisset Guadalupe y Gina Zorrilla, dos amigas que hicieron realidad el ‘Plus Size Moda Perú', feria que ha llegado a su décima edición este sábado 16 y domingo 17 de diciembre en Miraflores .

El encuentro es en el Hotel José Antonio Deluxe (Calle Bellavista 133- Miraflores), durante el sábado es de 11 am a 9 pm y el domingo de 10 am a 8 pm.

La feria va dirigida tanto a mujeres como a hombres, pues encontrarán más de sesenta stands especializados en jeans, blusas, vestidos formales y de fiesta, pantalones, zapatos, ropa deportiva, accesorios, joyería, lencería, casacas, ropa de playa, entre otros.

Será un encuentro al que acudirán todos los integrantes de esta comunidad, los que han apoyado a este evento, considerado el más importante del rubro de tallas completas, haciendo de este encuentro un éxito cada año, donde van a poder vivir una experiencia con las nuevas tendencias y con un sólido mensaje de aceptación y empoderamiento.

“Queremos que este fin de año todas puedan tener oportunidad de comprar con comodidad, pues será un punto donde las mujeres podrán elegir su estilo, pues hay de diversas tallas y de todos los precios, sobre todo a la moda y con colores de tendencia”, comenta Lisset, mientras que Gina, destaca que “la intención no es promover la obesidad, sino el de la aceptación y la comodidad al vestir, el sentirte bien contigo misma luciendo tu estilo y tu talla”.

Entre las marcas más representativas estarán Soft Plus Size, Rosazar, Lili Marie, Match, Creaciones Moni, Nevieh Plus Size, Super Remates, Bad Bear, Maer Joyería, Redetallitos, AZ Carteras, Actua Verde, Curvy en Línea, Tu Belleza, Lila Large, R31, Boutique Ciara, Mc Plus Size, Deidad Calzados y Mona Mina, entre otros.

Este evento, que lleva el eslogan “tu talla, tu estilo”, ha sido preparado con mucha empatía y es de ingreso libre.

