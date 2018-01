Papa Francisco sobre Sodalicio: "Las cosas pintan bastante desfavorables para el fundador" [FOTOS]

Tras recorrer tres ciudades en el Perú: Lima, Trujillo y Madre de Dios, el papa Francisco partió ayer hacía Roma pero no viajó solo. El Santo Padre estuvo acompañado de una comitiva de periodistas de medios locales e internacionales.

En el vuelo de regreso a Roma, el Papa se pronunció sobre el caso de Luis Figari y el Sodalicio de Vida Cristiana, señala el diario El Comercio.

El papa Francisco indicó a la prensa que el fundador del Sodalicio, Luis Figari, no solo tenía denuncias por abuso sino también por manipulación de conciencias.

“Él se declaró inocente de las pruebas que hubo en su juicio y apeló a la signatura apostólica, que es la Suprema Corte de Justicia del Vaticano. La causa está en apelación y por los datos que tengo, saldrá en menos de un mes. Lleva un año el proceso”, explicó el pontífice a los medios.

Sin embargo, el Papa aclaró que si el proceso que sigue la iglesia es favorable o no "ya no tiene sentido" porque Figari tiene más denuncias graves en la justicia civil y las calificó de convenientes "porque es un derecho" denunciar los abusos.

Asimismo, el diario El Comercio indica que el Santo Padre luego mencionó que cree que las cosas pintan "bastante desfavorables para el fundador" del Sodalicio.

"Hace casi 2 años yo mandé un visitador al Sodalicio, en la persona del cardenal Tobin, obispo de Newark. El cardenal Tobin hace la visita y descubre cosas que no entiende, que no están claras, nombra a dos veedores económicos, y este es el tercer abuso que también rozaba al fundador: manejo económico", indicó el Papa a los periodistas.

El papa Francisco dijo que hoy en día el Sodalicio está comisariado por la Santa Sede por las denuncias.

"Un caso parecido, diría en el procedimiento, no en las acusaciones, es el de los Legionarios, que ya fue resuelto en su momento por el papa Benedicto XVI, que en eso estuvo muy firme y muy fuerte, Benedicto no toleraba esas cosas y yo aprendí de él a no tolerarlas también. El estado jurídico hoy día del Sodalicio es el comisariamiento, y a la vez sigue la visita apostólica", concluyó.