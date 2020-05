El Juzgado Colegiado Mixto de Emergencia de la Corte del Callao condenaron a treinta años de pena privativa de libertad efectiva a Víctor Hugo Soto Mija por el delito de contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio agravado.

Según precisó el citado juzgado el acusado deberá cumplir sentencia hasta el 02 de septiembre del año 2048 y deberá realizar el pago de 50 mil soles por concepto de reparación civil.

Como se recuerda, en 2018, Hugo Soto Mija, de 51 años, persiguió y degolló frente al aeropuerto Jorge Chávez a su expareja Rosa Peralta Torres, de 41 años.

En el proceso se conoció, además, que la víctima era constantemente acosada por Soto, hasta que un día en el que ella se dirigía a visitar a su hermana en la zona de Bocanegra se encontró con su atacante quien, ante la negativa de la mujer para dejar que la acompañe, la atacó con una navaja frente a un grupo de personas.

Tras su detención el sujeto confesó a la Policía su crimen. “A ti no te importa, me respondió ella. Cuando me dijo eso, la cogí por el cuello con mi mano derecha solo para asustarla, pero me ganó el impulso, me dio cólera, me cegaron los celos y le corté el cuello", dijo a las autoridades.

🚨#Urgente | 👨‍⚖️CORTE DEL CALLAO SENTENCIA A 30 AÑOS DE CÁRCEL A GINO SOTO MIJA QUIEN DEGOLLÓ A SU EXPAREJA ROSA PERALTA ⚖️

Asesino confeso deberá cumplir sentencia por #Feminicidio, además del pago de 50 mil soles por concepto de reparación civil.

✅https://t.co/Hhez5TwWfr pic.twitter.com/Xp4nCuWPpT — Corte del Callao (@CortedelCallao) May 20, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Crean prototipo de ventilador mecánico

TE PUEDE INTERESAR