Tras el cierre del Mercado de Frutas, situado en La Victoria, por la propagación de comerciantes contagiados con COVID-19, el alcalde del mencionado distrito, George Forsyth, indicó que hoy se conocerá si el centro de abastos abrirá su puertas mañana, jueves 21 de mayo.

En diálogo con ‘América Noticias’, el burgomaestre de La Victoria sostuvo que si el mercado abre sus puertas mañana, solo ingresarán los comerciantes que tengan su certificado con resultado negativo de COVID-19.

“Se han sacado 4 mil pruebas para los comerciantes. El día que se abra, esperamos que sea mañana, solo podrán ingresar los comerciantes con sus certificado negativo a comercializar. Se ha tenido que hacer grandes cambios”, detalló Forsyth.

Por otro lado, el alcalde indicó que los propios vendedores de frutas decidieron mantener las puertas cerradas del centro de abasto para cumplir con las medidas de bioseguridad y evitar más casos de contagios por COVID-19. Además, que los camiones con mercadería que se aprecian en los alrededores del lugar, son mínimos.

“La idea era que se iba abrir el martes, ese era el compromiso de los propios comerciantes que han hecho los pagos a las empresas para hacer los cambios de estructuras, la limpieza de todo el mercado, pero esto no se ha cumplido”, declaró.

“Son ellos mismos los que no llegaron a cumplir, por eso, voluntariamente se mantienen cerrados. Son ellos que han coordinado con los productores para que no vengan los camiones. Algunos camiones no han acatado, pero son una cantidad mínima… Al mediodía (de hoy) calculo que habrá una información si abre mañana o no”, agregó.

