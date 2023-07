Vanessa Mejía se encuentra desesperada y con mucho estrés luego de haber recibido dos cartas notariales a raíz de su denuncia contra el exesposo de Flor Polo, Néstor Villanueva, quien la embistió con su camioneta cuando ella se encontraba manejando su bicimoto el 27 de mayo.

Perú21 conversó con la afectada. Ella ratifica su denuncia contra el cantante de cumbia. “Él me chocó. Yo iba circulando por la Plaza de la Bandera, iba en el lado derecho ya por cruzar el Paso de Los Andes y el señor ingresó rápido y me agarró a la mitad del Paso de Los Andes y me metió a la avenida porque yo me iba para Tingo María. En primera instancia”, sostuvo.

Tras el fuerte impacto, Mejía quedó tendida en la pista sin posibilidad de levantarse, por lo que tuvo que se auxiliada por los testigos del accidente. Además, señala que el exyerno de Susy Díaz le ofreció 50 soles para que el hecho quedé ahí, algo que no fue aceptado por la herida.

“Yo estaba tendida en la pista, no podía pararme, no podía ni sostenerme así que me ayudaron a levantarme. El señor en primera instancia bajó de su auto, me vio y todo, que sentía dolor, yo seguía ahí sentada porque si ese señor ya me había ofrecido 50 soles, me iba a dejar en el hospital y ya no se iba a hacer cargo y yo no iba a tener nada (ninguna prueba) porque en ese momento yo no tenía foto ni de su placa”, explica, pero cuando vio que lo iban a empezar a grabar dijo ‘no grabaciones, soy una persona pública’ y se volvió a meter a su camioneta.

“Me ofreció 50 soles para poder irse porque dice que estaba apurado, entonces me subo a su camioneta y ya no me quise bajar hasta que llegara al ambulancia y la Policía”, detalló.

La agraviada señaló que Néstor Villanueva se interesó por su bienestar en un primer momento; sin embargo, todo cambió al día siguiente, pues dejó de contestarle las llamadas y ya no le consultó por la resonancia magnética que debe realizarse para conocer el daño exacto que le causó el accidente.

“Me llevaron a la clínica Stella Maris, y ahí se apersonó la señorita que me dijo que era la abogada de Néstor y que el SOAT no cubría el accidente con mi moto. También me dijo que él (Néstor) estaba preocupado y asustado y que él iba a pagar todo de manera particular porque no quería verme en esta situación”, agrega.

“A las 10 p.m. (día del accidente) me dieron de alta y el señor Néstor Villanueva fue a pagar el alta al hospital. Para ver el daño tenían que sacarme una resonancia magnética, para ver cuál era el diagnostico final. Él me trajo a mi casa junto a la señorita Greis Keren y quedamos en el camino a mi casa que el 3 de junio ellos iban a venir para sacarme la resonancia magnética, pero ya no me contestaro n. Llamé de otro número al señor Néstor y me contestó una señorita diciendo que era su representante artístico y me indica que supuestamente una amiga mía había dicho que yo había expresado que el señor Néstor me había abandonado”, asegura la mujer que todavía se viene recuperando de sus lesiones.

“Después de un mes recién puedo poner mi denuncia porque junte los reportes de la ambulancia, de serenazgo para hacer la denuncia extemporánea ya que no registraba nada en la comisaría, ni siquiera que se habían llevado mi bicimoto”, añade.

Ahora no solo debe lidiar con la recuperación de su salud, también debe enfrentar y gastar para responder las dos cartas notariales que le han llegado tras hacer su denuncia. Una de ellas es remitida por Greiss Keren y la otra por Néstor, quien la acusa de difamación, acoso y extorsión.

Carta notarial de Néstor Villanueva a Vanessa Mejía.

“Me han enviado dos cartas notariales: una de la chica (Greiss Keren) que aparece como dueña de la camioneta (que manejaba Néstor) y otra de Néstor porque dice que estoy mintiendo, que porque él no me ha chocado, yo lo he chocado, también dice que lo estoy extorsionando y que me comunico con sus familiares y allegados”, expresó.

Más de un mes después del accidente, Vanessa Mejía no ha recibido ni una sola llamada del cantante. Ella pide ayuda para costear los medicamentos pues ha sido diagnosticada con desgarro de meniscos y de ligamentos (en la rodilla). Para cualquier apoyo, se pueden comunicar al 946798941.

Diagnóstico de Vanessa Mejía

DESMIENTE A NÉSTOR VILLANUEVA

Tras las declaraciones de Néstor Villanueva en la que asegura que él no chocó la moto de la mujer, ella señala que esto no es posible pues, su bicimoto “no tiene velocidad y menos fuerza para hacer el golpe que tiene su camioneta”.