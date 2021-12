La construcción del nuevo puente peatonal Rafael Escardó, que cruza la Costa Verde en el distrito de San Miguel ha generado varias críticas en las redes sociales. Se trata de una obra que forma parte de la ampliación de la pista, que llega al límite con el Callao y que tiene una extensión de tres kilómetros.

Al respecto, la decana del Colegio de Arquitectos del Perú-Regional Lima, Lourdes Giusti, indicó que “es un puente peatonal en el que se han olvidado del peatón. Ni siquiera consideran al peatón. ¿Es bueno para el peatón caminar esa longitud tan grande?”. Dijo, además, que se trata de una construcción muy mal planteada, pues ni siquiera conecta con la ciudad, a la parte alta del acantilado.

“Quisiera saber qué peatón va a querer caminar esta cantidad tan grande de metros para cruzar la pista e ir de un sitio a otro. Lo que nosotros estamos viendo es que en la Costa Verde se están haciendo obras que no tienen nada que ver una con la otra, con distintas propuestas de diseño, no hay soluciones integrales… Nosotros desde el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima estamos sumamente preocupados por la calidad del diseño de las obras que se están realizando por parte de la Municipalidad de Lima”, agregó.

Destacó, de otro lado, que “acá lo importante es que se están haciendo obras que cuestan millones de soles que no son buenas soluciones de diseño ni para el peatón ni para la ciudad. Exigimos desde el Colegio de Arquitectos que estas obras que se hacen con nuestros impuestos tengan una evaluación en base a la calidad del proyecto de arquitectura, en base a un enfoque integral”.

“Por qué querrías bajar en silla de ruedas por ahí”

Quien también se pronunció al respecto fue la urbanista y directora ejecutiva de ‘Lima Cómo Vamos’, Mariana Alegre, quien desmenuzó en distintos niveles la problemática de la obra realizada por el alcalde Jorge Muñoz.

“Si bien la ejecución de la obra no termina siendo buena, lo más importante es señalar que no hay destino. O sea, para qué se usa esa obra, a dónde vas, qué hay por ahí que sea atractivo, por qué querrías bajar en silla de ruedas por ahí”, explicó Alegre.

“Este asunto tiene tres niveles, uno a nivel general, otro a nivel de la obra misma, y por último, el del resultado de la obra. En el primero, es importante hacer hincapié en que es un error enorme seguir catalogando el espacio de la Costa Verde como solo una vía para autos, y en ese sentido es que se proponen soluciones al “problema” que somos los ciclistas o personas con discapacidad para que puedan acceder al uso de la Costa Verde. Como está conceptualizada como una vía rápida para autos, el uso de sus espacios para el resto termina siendo residual y justamente esto genera que las soluciones para ciclistas, peatones y personas con discapacidad sean tan malas en general”.

Mientras, que a nivel de la obra misma, Mariana Alegro sostuvo que si bien esta está pensada para personas con discapacidad reducida y ciclistas, “lamentablemente la ejecución de la propuesta, independientemente de que se diga que sí están cumpliendo las normas técnicas -que no creo porque por ejemplo, no hay espacios de descanso en las rampas para las personas con discapacidad-, plantea una solución poco útil. Ese recorrido más cansado por distintos factores, genera que sea poco usado, o reservado solo para valientes”.

Finalmente, a nivel del resultado de la obra misma, la experta concluye que es “una obra que no lleva a nada”. “A dónde va una persona en silla de ruedas, si esa rampa termina en una ciclovía y encima, no hay ningún espacio del que puedan disfrutar a esa altura. A qué van, a mirar los carros pasar? Porque no hay una continuidad hacia un malecón, hacia el área de playa. No hay árboles, no hay sobras, no hay oferta de nada. Lo mismo pasa para los ciclistas. Si bien hay una continuidad en la ciclovía, a esa altura se vuelve muy peligrosa por la alta velocidad por la que circulan los autos y que no está segregada correctamente en sus tramos”, remató.

Jorge Muñoz: “Quienes critican, muestran total falta de empatía”

Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, eligió las redes sociales para defender su obra y aseguró que quienes la critican muestran una “total falta de empatía hacia el prójimo”.

“Quienes critican el diseño del nuevo puente Escardó en la Costa Verde, solo manifiestan una falta de empatía absoluta con el prójimo. El que una rampa sea de esta envergadura no solo es para hacer transitable el paso de los ciclistas, sino para que la pendiente sea adecuada para que los vecinos que emplean una silla de ruedas y que tienen movilidad reducida puedan cruzar hacia la Costa Verde”, señaló.

Aquí el video completo:

En Twitter no perdonan

Mientas tanto, en Twitter, un gran número de usuarios han volcado sus opiniones para cuestionar la decisión de la Municipalidad de Lima de realizar la obra de esta manera. Desde críticas constructivas, pasando por los siempre clásicos memes y burlas, el puente Escardó se convirtió rápido en tendencia también en las redes sociales, donde se han sumado incluso personajes reconocidos de nuestra ciudad.

