El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó la campaña: “No es por molestarte, es por cuidarte”, que busca promover el respeto y reconocimiento a la labor de los inspectores de Sutran y fiscalizadores de ATU.

Durante la ceremonia de lanzamiento de esta iniciativa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, resaltó la necesidad de reivindicar el importante trabajo de los inspectores y fiscalizadores, quienes previenen los siniestros de tránsito, verificando el cumplimiento de la normativa, con el fin de proteger la vida de los usuarios del transporte público y de las personas que transitan por las vías.

El titular del MTC rechazó los constantes e injustos ataques que sufren estos trabajadores y recordó que, exactamente, hace un mes, se produjo el criminal atentado contra inspectores de Sutran, en Apurímac, que terminó con la muerte de Rony Revilla.

“Con esta campaña queremos sensibilizar y generar conciencia en los transportistas y los usuarios sobre la labor que realizan, nuestros inspectores, que buscan hacer cumplir las normas para garantizar la vida de las personas. Lo que hacen no es un capricho, es por cuidar a las personas, para que no siga produciéndose más de tres mil muertos cada año por accidentes de tránsito”, expresó el ministro Pérez Reyes.

La informalidad, la cultura de impunidad y el desconocimiento de las normas de tránsito exponen a diario a los inspectores y fiscalizadores a una serie de agresiones físicas y verbales, no solo de transportistas, sino incluso de usuarios, que no entienden que las intervenciones de dichos servidores no pretenden fastidiar a nadie, sino garantizar que lleguen sanos y salvos a sus destinos.

Solo en el 2023, Sutran ha reportado 11 incidencias de gravedad en contra de sus inspectores, en tanto que ATU ha reportado, entre 2022 y 2023, 27 denuncias por agresiones contra sus fiscalizadores. Esa situación debe cambiar y es uno de los fines de la campaña.

El superintendente de Sutran, William Rodríguez, dijo que la tarea de sus inspectores “es, muchas veces, incomprendida por aquellos a quienes buscan proteger: conductores y usuarios. Por eso, me parece relevante el nombre de la campaña, porque esa es precisamente la esencia de nuestra labor: cuidar la vida e integridad de los usuarios”.

El presidente de ATU, José Aguilar, señaló que sus inspectores “tienen un rol fundamental en la seguridad de los usuarios, por ello, es crucial el apoyo de las autoridades y de la sociedad en su conjunto al trabajo de alto riesgo que cumplen día a día”.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, resaltó la necesidad de reivindicar el importante trabajo de los inspectores y fiscalizadores. (Foto: Difusión)

Cabe anotar que la Sutran cuenta con 900 inspectores que se encargan de verificar el cumplimiento del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y la adecuada operatividad de los vehículos, para ello realiza operativos en terminales y vías nacionales. Su trabajo busca reducir los siniestros de tránsito, teniendo en cuanta que solo en el primer trimestre del 2023 se registraron 1518 fallecidos por accidentes.

Igualmente, la ATU posee 432 fiscalizadores que se encargan de combatir la informalidad en el transporte urbano en la ciudad. En lo que va del año se han realizado más de 20 mil operativos.