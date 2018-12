Protransporte informó que se adicionará un servicio en el Metropolitano para facilitar el traslado de usuarios hacia sus centros de votación durante el Referéndum Nacional, el cual se realizará este domingo 9 de diciembre.

De acuerdo con el comunicado de la institución, el público, adicionalmente a los servicios regulares A, B, y C, podrá utilizar el Servicio Expreso 4 desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., hora en que se cierran los locales de votación. Los servicios regulares circularán desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Asimismo, detalló que funcionarán con normalidad las rutas alimentadoras en el norte y sur de la ciudad, quedando suspendido el Servicio Especial Gamarra.

Además, por seguridad de los usuarios, Protransporte aseguró que también se dispondrá mayor presencia de inspectores de vía, orientadores y agentes de seguridad.

Feriado por Día de la Inmaculada Concepción

Este sábado 8 de diciembre, feriado por la festividad del Día de la Inmaculada Concepción, funcionarán los servicios Regulares A, B y C desde las 05:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Además, operará el servicio Expreso 4 desde las 06:00 a.m. hasta las 08:15 p.m.

En tanto, los servicios alimentadores operarán desde las 05:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., incluyendo el Servicio Especial Gamarra.