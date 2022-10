El reciente desalojo de más de 300 familias de la Asociación Súmac Pacha en Lurín viene a cobrar relevancia por su origen. La historia se conoció en el 2016. Por entonces, diversas noticias daban cuenta de la contaminación en la Playa Arica. Pero algo más oscuro estaba por descubrirse: una mafia de traficantes de terrenos era la responsable de la contaminación. El periodista, Amet Aguirre investigó el caso.





“Comencé a investigar por qué ocurrió eso (el desborde de desagüe en Lurín) y todo apuntaba que era un problema de Sedapal. Pero cuando fuimos a la zona y hablamos con Sedapal, nos dimos con la sorpresa de que hubo un grupo de invasores en Lurín en el kilómetro 36 de la Panamericana Sur, que habían conformado la Asociación Súmac Pacha”, recuerda el periodista.





Los invasores taparon una laguna de oxidación en la que operadores de Sedapal trabajaban y los desalojaron a la fuerza.





“¿Cómo lo hicieron? A través de una medida cautelar que obtuvieron de forma sospechosa (La Asociación) logró sacar a los operarios de Sedapal de manera violenta. Taparon con maquinaria pesada esa laguna de oxidación. Eso originó que Sedapal usara una tubería antigua que desembocaba en la Playa Arica. Lo que trajo una contaminación tremenda para la playa”, explica.









Según cuenta el periodista, después de dos años la mafia fue desarticulada.





“La Diviac desarticuló la mafia y los llamó ‘Los nuevos dueños del sur’. Lo que está pasando actualmente es producto de un modus operandi que suelen usar los traficantes de terreno. En este caso, lo que hacían los traficantes era crear una Asociación Campesina como Súmac Pacha y apropiarse de unos terrenos que no les pertenecía, y que, por orden judicial pertenece a la empresa Malaika”.





¿Cómo los traficantes de terreno captaban a sus víctimas?

“A través de la modalidad de venta de acciones de derechos, pero ojo, no le venden una porción de terreno, le venden a la persona una afiliación, tal como sucede con los clubes. En este caso, se afilian a la asociación y pueden usar parte de la tierra, sin embargo, no tienen independencia. Es decir, no se puede registrarse en la Sunat a nombre de uno de los afiliados. Lo que vemos ahora es que hay personas que le compraron a estos traficantes, cuyo cabecilla es Diosdado Navarro Oré”, indica Aguirre.





El desalojo se hizo con orden judicial. Mientras tanto, algunos de los integrantes de esta mafia aún purgan prisión. A los ‘nuevos dueños del sur’ se les procesa por organización criminal y tráfico de terrenos.





