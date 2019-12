En una entrevista en RPP Televisión, la candidata al Congreso por Solidaridad Nacional (SN), María del Carmen Moscoso, señaló que espera no ser electrocutada por su esposo, el exministro y también postulante por la misma lista, Luis Solari.

La réplica de la aspirante a una curul se dio luego que un entrevistador de la televisora comparó su relación con la de Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Recordemos además que en 1995, mientras Fujimori Fujimori era presidente, Higuchi Miyagawa postuló al Parlamento por Armonía Frepol, agrupación cuya inscripción fue invalidada antes de los comicios electorales.

“Bueno, espero que no me electrocuten”, indicó Moscoso entre sonrisas.

En torno a cómo la política ha influido en su rutina como pareja, Moscoso manifestó que está siempre presente en sus vidas.

“En mi caso personal, no sé como serán en otras parejas, la política es parte de mí, no puedo evitar hablar de ello... a veces lo atosigo (a Luis Solari, su esposo) y él me dice que quiere estar tranquilo un rato y repite 'por favor y entonces yo (risas)”, precisó.

Luis Solari