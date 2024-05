Violencia sexual, embarazo adolescente, anemia, deserción escolar, son algunas problemáticas que sufren niños y adolescentes del nivel primario de las escuelas públicas, declaró a Perú21TV Renzo Deza, adjunto del Derecho de la Educación de la Defensoría del Pueblo, entidad que presentó ayer un informe detallado de la situación de los escolares en el territorio peruano.

¿Cuáles son los hallazgos de la supervisión a 7,506 escuelas públicas del país?

Se han encontrado situaciones que constituyen vulneraciones de los derechos de los niños, por ejemplo, estudiantes que han salido del sistema educativo por deserción, escolares sin acceso al DNI ni al seguro de salud y con diagnóstico de anemia, así como situaciones de vulneración a su derecho a integridad, pues hemos encontrado presencia de violencia sexual, física y psicológica, además de casos de embarazo adolescente y niñas embarazadas.

¿Los casos de violencia sexual los están sufriendo dentro o fuera del colegio?

El detalle de en qué contexto se dio la situación de violencia no fue parte de la supervisión, porque se tiene previsto una segunda etapa para encontrar mayores detalles de esta situación. Podemos señalar respecto a la violencia sexual que hay 504 escuelas que reportaron estudiantes víctimas de violencia, pero, lamentablemente, el personal directivo no gestionó para el Año Escolar 2023 actividades vinculadas a la prevencion y atención de este tipo de violencia. Esta situación preocupa a la Defensoría, porque demuestra que hay espacios donde niños y niñas están siendo victimas de este tipo de violencia y no están recibiendo la atención que el Estado está obligado a brindarles a través del sistema educativo.

¿Han elevado este informe al Ministerio de Educación?

Hoy (ayer) presentamos públicamente este informe, que será remitido a la brevedad a las autoridades competentes; (en la conferencia) contamos con funcionarios de los ministerios de Educación, Salud, Mimp y Midis; la próxima semana estaremos acercando el informe final, con recomendaciones, para que los ministerios puedan evaluar qué está pasando en las escuelas.

