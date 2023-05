En un puesto del mercado Virgen de la Puerta en Los Olivos, una comerciante alertó a las autoridades que un bebé fue abandonado dentro de su coche.

La comerciante dijo que una mujer que le hacía compras dejó al menor bajo su cuidado por un momento, le dijo “ahorita vengo” y se fue. Luego de tres horas al ver que la mujer no regresaba decidió llamar a los agentes de serenazgo del distrito.

Los serenos llegaron, vieron al menor de aproximadamente 8 meses y lo llevaron al Hospital Municipal, donde certificaron que está bien de salud.

Según la comerciante, el bebé fue abandonado a las 9 de la mañana. Al mediodía los agentes lo llevaron al nosocomio y a ese lugar llegó una mujer que se presentó como la madre, pero luego dijo que era la abuela.

Esta mujer, que no quiso identificarse, dijo que no abandonó al bebé, que, como no puede cargar peso, se lo dejó encargado a la comerciante que es de su confianza y aseguró que no pasaron tres horas, sino solo algunos minutos.

Además, criticó que hayan llevado al menor al hospital sin su consentimiento.

Finalmente, la mujer y el mejor fueron llevados a la comisaría Sol de Oro para esclarecer lo ocurrido.