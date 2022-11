“El futuro de la industria automotriz es eléctrico e híbrido. Los motores a combustión van a dejar de ser una realidad en el futuro”, señala Felipe Sarria, gerente general de Kia en el Perú, momentos antes de presentar la nueva generación del All New Niro, el SUV híbrido ecoamigable de la marca en nuestro país. Razón no le falta, pues este tipo de vehículos vienen abriéndose paso en los distintos mercados a nivel mundial. Perú no es ajeno a esta realidad.

Y es que en nuestro país la tendencia viene creciendo, gradualmente, en cuanto la apuesta por los vehículos ecoamigables, que permiten ahorrar en combustible mientras ayudan a no contaminar el ambiente con sus bajas o nulas emisiones de gases contaminantes. Un reflejo de ello son las ventas de este tipo de unidades que de enero a agosto del presente año se duplicaron, de acuerdo con el último informe de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

“Los han recibido con los brazos abiertos con el precio de la gasolina. Hoy, de todos los autos livianos, exceptuando camiones y buses, se han vendido más o menos 120 mil vehículos, 1600 han sido vehículos híbridos y eléctricos, 1.3% del mercado. Pero es uno de los segmentos que más crece, ha duplicado ventas de un año a otro”, nos comentó Sarria en una entrevista con Perú21.

“Creemos que hay muchísimas ganas de los consumidores, por eso vemos que se duplican las ventas. Nosotros creemos que para el 2025, si se dan las condiciones de gobierno, país e infraestructura y sigue avanzando la tecnología a nivel automotriz, debería ser entre el 5 u 8% del mercado”, agrega, indicando los objetivos a futuro de la marca con esta nueva generación de híbridos.

Sarria también comentó que como parte de su estrategia de desarrollo continuarán impulsando importantes alianzas y propuestas B2B con este modelo a través de, por ejemplo, compañías de renting, de modo que este movimiento sostenible crezca a todo nivel.

Su autonomía le permite llegar más lejos, optimizando combustible y emitiendo menos gases contaminantes.

Autonomía, full seguridad, conectividad y potencia

El All New Niro destaca por su autonomía pues al ser un vehículo híbrido no enchufable, autorecarga su batería mientras se le conduce. Está pensado en ser una opción moderna, innovadora y a la medida de la actual infraestructura local, ya que no necesita estaciones de carga (electrolineras) para optimizarse y seguir en marcha.

Dos motores a tu disposición

Uno de gasolina de 1580 cc, con una potencia de 104 HP y otro eléctrico de imán permanente con una potencia de 43 HP; este segundo se carga directamente mientras el vehículo está siendo manejado. Es un SUV inteligente que mientras está en su recorrido identifica cuál es el motor que más conviene usar para cambiar automáticamente entre sus opciones de gasolina y electricidad. Así, y según el tipo de conducción que se emplee, se puede llegar a tener una autonomía de hasta 85km por galón. Su potencia combinada es de hasta 139 HP (caballos de fuerza) lo que te llevará más lejos, optimizando combustible y emitiendo menos gases contaminantes.

Respecto a su diseño, evolucionó sobre su generación anterior

Cuenta con 4.40 metros de largo, un ancho de 1.82 metros y una altura de 1.54 metros, medidas que le dan capacidad para 5 pasajeros. Además, está equipado con calefacción y ventilación en los asientos delanteros, y tiene una distancia entre ejes de 2.72 metros, lo que significa que hay un mayor espacio dentro del auto para los asientos posteriores. También tiene una maletera con hasta 425 litros de capacidad para llevar más equipaje para viajes o trayectos largos fuera de la ciudad donde el auto resaltará por sus aros de aleación de 18 pulgadas.

Lo último en tecnología e infoentretenimiento también están presentes

El All New Niro 2023 llega incluso con comandos de reconocimiento de voz y una visión de infoentretenimiento de 10.25′' para su panel de instrumentos y su radio touch. No faltará el cargador inalámbrico para smartphones y la transmisión de control electrónico, característica tecnológicamente avanzada que permite utilizar una palanca montada en la consola para cambiar electrónicamente de marchas, sustituyendo así la palanca de cambios tradicional que utiliza una conexión mecánica.

Seis sistemas avanzados de asistencia a la conducción

Facilitando la prevención frente a accidentes. Entre las cualidades más relevantes están los sistemas que ajustan automática y constantemente el volante para mantener el vehículo al centro del carril. Asimismo, los que detectan riesgos en los puntos ciegos del auto e impiden girar el timón o incluso accionan el frenado, en caso se requiera.

Otros, proporcionan una advertencia al conductor en determinadas situaciones en las que existe un riesgo de colisión contra un objeto o peatón, donde si el conductor no reacciona a tiempo el sistema frenará por él. Finalmente, también está el sistema que permite al conductor configurar su automóvil a una velocidad específica, previendo la fatiga del pie o su estrés, quizá durante un viaje largo.





El All New Niro 2023 se lanza al mercado bajo una propuesta de valor única a la que el público podrá acceder desde cualquiera de los canales online y offline de la marca. Incluirá hasta 5 años de garantía o 100,000 kms, lo que suceda primero, así como a propuestas financieras, tasas de interés y bonos insuperables frente a la oferta de la banca tradicional. Estará disponible en tres versiones: la Ex Plus, Ex Sport y Ex Sport Dark y su precio iniciará desde US$ 32,990 o S/ 131,960, incluyendo el bono por compra a través de la financiera Santander Consumer, partner estratégico de Kia Perú y mantenimiento gratis hasta los 20,000 kms.