La transmisión por dengue ha empezado a desacelerarse en las ciudades de la selva y costa norte; no obstante, Lima Metropolitana recién está alcanzando su pico de contagios, alertaron las autoridades sanitarias.

“En las ciudades del norte, menos Tumbes, como Piura, La Libertad, Lambayeque y Áncash; al igual que Ica, en el sur, ya están descendiendo los casos, pero Lima, que empezó más tarde, recién está alcanzando su pico. Probablemente en un par de semanas ya debe notarse más. Llamamos descenso cuando tiene dos semanas seguidas de descenso. Necesitamos una semana más de evaluación”, declaró César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

La epidemia caerá a lo largo de abril, pero recién volverá a niveles previos del incremento entre mayo y junio próximos. “Va a depender de todo abril, por lo menos debe regresar a niveles previos del incremento a fines de mayo o junio. ¿Si seguiremos dos meses más con la epidemia? Claro, pero no en la misma cantidad; por ejemplo, hemos tenido en la semana 12 entre 15 y 18 mil contagios; en la semana 13, más o menos 11 mil; y en la semana 14 vamos con 9 mil”, explicó Munayco.

DENGUE EN COLEGIOS

En tanto, el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Ricardo Peña, anunció que el titular del sector, César Vásquez, lanzará la campaña Cole Seguro, Sin Dengue y Sin Zancudo este 19 de abril.

“Es una actividad que está en el Currículo Nacional, en la que los docentes van a dedicar un día de trabajo a la lucha contra el dengue, con asignaciones laborales para que los niños hagan su trabajo en sus domicilios. Esto va a permitir magnificar el cuidado frente al dengue”, sostuvo Peña.

SABÍA QUE

El viceministro de salud Ricardo Peña invocó a las personas con sintomas de dengue a no automedicarse y no permitir la administración de antiinflamatorios no esteroides, como ibuprofeno, naproxeno o metamizol, porque les causaría muerte por shock distributivo.

