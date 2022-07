Lloró y pidió que tengan con él la compasión que no tuvo con sus víctimas. En el distrito de Santiago de Surco, un ladrón se puso a llorar al ser detenido por la Policía y el serenazgo y suplicó que no lo lleven a la comisaría.

“Por favor, técnico, no me lleve a la comisaría, no sea malo”, rogó el ratero. Sin embargo, sus pedidos no fueron escuchados.

El delincuente, identificado como Luis Alberto Ramírez Pérez fue intervenido en el cruce de las avenidas San Juan y Mateo Pumacahua. Según los agentes, presentaba un comportamiento “sospechoso”. Cuando se le hizo una revisión, encontraron entre sus pertenencias un arma blanca y droga.

También se comprobó que contaba con una larga lista de denuncias y antecedentes policiales por lo que se procedió con su detención.

El sujeto había sido intervenido en enero de este año por agredir a un sereno y en aquella ocasión, se mostró desafiante con los efectivos.

