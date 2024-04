El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, reveló que sigue recibiendo amenazas de muerte por parte de la banda criminal ‘Los malditos de Huáscar’.

En declaraciones a TVPerú, el alcalde dijo que estos delincuentes le enviaron un video donde le decían que lo asesinarían “sin importar la seguridad que tiene”.

“Me han enviado el video donde pasan en un vehículo y me dicen ‘que no importa cuánta seguridad tenga, igual me van a matar’. Lo que hemos hecho es mejorar la seguridad de mi vivienda, mis familiares ya están a buen recaudo”, expresó.

En esa línea, señaló que estas amenazas responden a su labor como alcalde, debido al cierre de prostíbulos y liberación de espacios públicos. Aseguró que las amenazan no van a detener su trabajo.

Por ello, le envió un mensaje a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que está sumergida en otras preocupaciones y no en la inseguridad ciudadana.

“Presidenta Dina Boluarte están a punto de matar una autoridad y usted continúa distraída en sus lujos. Saque las Fuerzas Armadas para San Juan de Lurigancho y mantengamos la paz que tanto buscamos”, concluyó.





No es la primera amenaza

La semana que pasó, el alcalde Maldonado también denunció que un encapuchado le dejó dos artefactos explosivos en su vivienda. Además, funcionarios y fiscalizadores recibieron arreglos fúnebres y mensajes amenazantes en sobres con municiones.

El burgomaestre también reveló a Perú21 que estos delincuentes están juntando dinero para acabar con su vida.

“Hace una semana estuve en Huáscar en una campaña contra el dengue. Se acercaron personas diciendo que eran los ambulantes de la avenida Los Jardines, que erradicamos. Esos ambulantes proveían del ‘gota a gota’ a los delincuentes. Como ya no existen, se sienten amenazados por ese dinero que no les llega a su bolsillo y estarían juntando 30 mil soles para matarme”, declaró.

Ese mismo día, el ministro Walter Ortiz se reunió con el alcalde para garantizar su seguridad ante las amenazas que recibió.

El ministro Walter Ortiz se reúne con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, para garantizar su seguridad ante las amenazas que recibió la autoridad edil. El titular del #Mininter dispuso que la @PoliciaPeru investigue y capture a los autores del caso. #PerúSeguro pic.twitter.com/rp1owx4W8O — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 10, 2024





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO

Cuando la búsqueda la de silueta perfecta conduce a decisiones desesperadas. Cirugías estéticas con tratamientos dudosos y médicos sin escrúpulos han vuelto a quedar al descubierto con el fallecimiento de la ‘’muñequita Milly’’