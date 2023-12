Los deseos de dejar el país y emprender una nueva vida en el extranjero han aumentado en los dos últimos años en Lima. La crisis económica y la inseguridad ciudadana parecen empujar a más personas a preparar sus maletas y despedirse de la patria. Un 58% de ciudadanos que viven en Lima ha señalado que, si pudiera, emigraría del país y se iría a vivir al extranjero, según la última encuesta de Ipsos para Perú21. Esta cifra representa un 6% más que en 2021, cuando el 52% de entrevistados tenía la intención de emigrar. Un 41% de encuestados no dejaría el país.

El país adonde más habitantes de la capital irían para esta nueva aventura es Estados Unidos con 38%, seguido de España con 23%, Italia (9%), Argentina (6%), Canadá (4%), Alemania (2%), Chile (2%), Australia (1%), Colombia (1%) y Japón (1%).

La búsqueda de mejores oportunidades económicas es el principal motivo para abandonar el país. El 61% de los entrevistados por Ipsos en este estudio de opinión lo señala como el argumento más importante para vivir en el extranjero. Un 15% señala que ya tiene personas queridas en otro país y por eso deja el Perú; un 13% refiere que la razón por la que se iría fuera es por la búsqueda de un ambiente más seguro y menos peligroso. Un 10% abandonaría Lima rumbo al exterior por razones de estudio.

ANÁLISIS

Camila Bozzo / Analista política

“Uno busca vivir en un lugar donde tenga expectativa de mejora en el largo plazo, cuando no hay eso nace la inconformidad respecto del lugar donde estás viviendo. Hay varias razones que podrían explicar este crecimiento por emigrar. La crisis económica es una de ellas. No solo hay un problema de deterioro de las condiciones de vida, sino un problema muy grave con los servicios públicos en el Perú. La pandemia nos ha enrostrado que los servicios de salud y educación son muy precarios y no están a la altura. Y el peruano de a pie no espera mucho del Estado. Existe una orfandad política. No hay líderes políticos que ofrezcan solucionar estos problemas en los que estamos metidos. Es natural que la falta de confianza sea la que reine y que muchos peruanos quieran irse. La inseguridad se ha agravado y se incrementaron los niveles de violencia. Hay una desesperanza absoluta en el país”.





FICHA TÉCNICA. UNIVERSO: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos (NSE), residentes en Lima. MUESTRA: 500 personas entrevistadas en Lima. Margen de error para resultados totales de ± 4.38%. TÉCNICA: Bus Express: Cuantitativa mediante encuestas en tablets con técnica cara a cara. FECHA DE CAMPO: Se llevó a cabo el 23 y 24 de noviembre del 2023.