Este viernes se conoció la denuncia de Edwin Pichigua Guzmán, un joven que acusó a su pareja, la ciudadana venezolana Lauri Lucemili Granados Gutiérrez, de haberle robado todas las cosas de su vivienda aprovechando su ausencia.

Según dejó entrever el hombre, creyendo haber encontrado al amor de su vida, se mudó —al poco tiempo de haber iniciado la relación— a una vivienda en Independencia, pero grande fue su sorpresa cuando durante una salida por trabajo fue alertado por sus vecinos de que su pareja se estaba llevando los artefactos junto a otras personas.

Venezolana se defendió tras ser acusada de robo. (Tengo algo que decirte)

Granados, sin embargo, negó haberse apropiado de las pertenencias de Pichigua y aseguró en el programa ‘Tengo algo que decirte’ que dichos objetos le pertenecen porque, cuando decidió mudarse con él, vendió sus pertenencias y su pareja le aseguró que todo lo que había en el inmueble también le pertenecía.

“Nosotros tenemos un año y cinco meses de relación. Él me denuncia por haberle quitado las cosas y no es verdad. Él me dijo que venda mis cosas cuando me pidió que viva con él, pero le dije que cuando yo me vaya de su casa iba a llevarme las cosas que vendí por él. Él me dijo ‘tranquila, todo es tuyo’”, aseveró.

La joven, además, aseguró que su pareja la había agredido físicamente y por esa razón había decidido abandonar la casa que compartían. No obstante, el hombre negó las acusaciones de la extranjera.