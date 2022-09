Jesús Bata Freytes, de 31 años, murió cuando se iba a realizar una operación de manga gástrica en la clínica San Marcos, en el distrito de Breña, el último viernes. Su esposa denuncia una presunta negligencia médica.

“A la hora que ella (la doctora) salió y nos comentó: ‘no, la cirugía no pudo realizarle porque se me bajó’. Esa fue la expresión que utilizó. Yo le dije: ‘¿entró en paro? y ella dice: ‘no, no llegó a paro, lo reanimamos’. Estaba muy confundida con las respuestas que ella me daba”, indicó la agraviada a Latina.

Según el matinal, la víctima llegó el viernes por la mañana a realizarse la intervención luego de pasar sus exámenes. Sin embargo, media hora después de iniciada la operación la doctora a cargo, Priscila Campana, les dijo a sus familiares que el hombre se había descompensado y que no se lo podía intervenir.

Su esposa indica que pidieron verlo, pero le dijeron que estaba sedado y debían esperar. Así pasaron varias horas sin saber cómo se encontraba Jesús Bata hasta que un médico salió en búsqueda de un ventilador.

“Cuando pasan cuatro horas y nos siguen diciendo lo mismo: ‘todo está bien’. Ahí es donde entra nuestra preocupación. El doctor sale corriendo por un ventilador que no tenían. Después de 50 minutos salieron a decir que mi hermano había fallecido”, detalló el hermano de la víctima.

Ellos denunciaron el caso en la comisaría de Breña. En tanto, la clínica informó que no se pronunciarán hasta el lunes en la mañana, de acuerdo con el citado medio.

