Un emotivo gesto de solidaridad protagonizado por un miembro de la policía peruana se ha viralizado en las redes sociales, luego de que fuera captado ayudando a una mujer de avanzada edad a vender caramelos para costear su medicina. El conmovedor acto tuvo lugar en el cruce de las avenidas Primavera y La Encalada, en el distrito de Surco.

El momento fue registrado por un ciudadano que se encontraba en su vehículo cuando la anciana, acompañada del agente policial, se acercó para ofrecerle caramelos. El video rápidamente se difundió en las redes sociales, generando una oleada de admiración y reconocimiento hacia el policía.

El responsable de este acto de bondad fue identificado como Michel Culqui Pipa, quien forma parte de la unidad de tránsito en Lima Sur 1. El Director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Javier Vela, elogió la acción del suboficial de tercera, destacando la importancia de poner en práctica valores como la solidaridad en beneficio de la ciudadanía.

“Esos valores que te han inculcado tu familia, hay que seguir poniendo en práctica en beneficio de la ciudadanía”, expresó Vela, resaltando el compromiso del policía con su labor.

Además, Vela reveló que el papel de la policía va más allá del control y la regulación del tráfico, señalando que también están preparados para brindar apoyo a personas que necesitan ayuda.

Por su parte, el suboficial Culquipilca explicó que decidió ayudar a la anciana al notar que nadie compraba sus caramelos: “Aprovechaba que el semáforo se colocaba en rojo para no evitar mi función policial, en ese corto tiempo me apersonaba a los conductores. La mujer lloró de satisfacción, algo que me conmovió”.

