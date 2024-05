Luego de que el padre de Jackeline Janina Salazar Flores, empresaria secuestrada en Los Olivos, saliera a pedir a las autoridades que ya no intervengan en la liberación de su hija, la familia ha iniciado una campaña para recolectar los dos millones de soles que piden los delincuentes para dejarla en libertad.

Debido a las constantes amenazas de los secuestradores de atentar contra la vida de la también instructora de gimnasio, familiares y amigos se han visto obligados a pedir apoyo económico para cumplir con el exorbitante monto que exigen.

“Es una amiga,entrenadora trabajadora que esta pasando por un momento terrible. Fue secuestrada y como ya saben están pidiendo 2 millones de soles por su rescate. Ayudemos a la familia a que pueda juntar el dinero, toda ayuda suma”, escribió una de sus allegadas en redes sociales.

Esta decisión la tomaron luego de que la mujer enviara audios desesperados rogando que la Policía Nacional del Perú ya no intervenga en su búsqueda para evitar que sus secuestradores le hagan más daño.

Le cortaron el dedo

Los secuestradores de Jackeline Salazar Flores le cortaron uno de sus dedos, según informó ‘Cuarto Poder’.

El dominical tuvo acceso a una fotografía donde la joven se encuentra mal tras perder uno de sus dedos. Sus captores le enviaron un audio a su padre asegurándole que seguirán atacando a la chica si no se paga el rescate.

‘Cuarto Poder’ informó que el padre de la joven recibió el miembro cortado por los sujetos y con ello un audio para continuar con sus amenazas.

Familia denuncia que secuestradores cortaron dedo a empresaria

Audios desgarradores

La dueña del gimnasio Soulfit alertó que le cortarían el dedo un día antes de que los malhechores lo hicieran realidad.

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile que ya no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se le escucha decir entre llantos.

“Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos. Por favor, por favor, dile a los policías que ya no se metan. Dile a Ericksson que no se meta. No hagas caso nada. Solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor. Por favor, por favor, porque si no me van a seguir, me van a seguir torturando”, dice la empresaria visiblemente nerviosa.

Audio de empresaria secuestrada en Los Olivos.

“Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te digan nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor”, añade Salazar.

La joven lleva más de siete días retenida contra su voluntad. La también instructora trabajaba como líder de su gimnasio ubicado en el segundo piso de una vivienda, en la cuadra uno del jirón Pedro Paulet, en La Pascana, Comas.

Jackeline Janina Salazar Flores fue secuestrada la noche del último lunes 13 de mayo a la altura de la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola, Los Olivos.

