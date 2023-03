Lágrimas de dolor. Una joven de 24 años pide el apoyo de la ciudadanía, luego de que huaicos arrasaran con su hogar en Chosica . La universitaria perdió todas sus pertenecías así como sus materiales de estudio. Lo único que le quedó fue su madre y sus perritos, quienes lograron escapar de este fenómeno ambiental provocado por el ciclón Yaku .

La damnificada identificada como Flor María Grandez Consolación señaló que sufre de taquicardia y tiene miedo de no dejar a su madre en buenas condiciones.

Incluso, señaló que está “traumada” por los huaicos, pues también fue afectada en el 2017. “Ya no quiero vivir aquí, no quiero seguir aquí en este trauma. Tengo 24 años, fui afectada en el 2017 y tuve que trasladarme, pero de nuevo sucede las cosas. Ni las autoridades, ni el alcalde vienen acá”, reveló.

Este es el desgarrador testimonio de una joven universitaria que lo perdió todo en el huaico. #LatinaNoticias @lorealvareza pic.twitter.com/yLvyUEgBkv — Latina Noticias (@Latina_Noticias) March 17, 2023

“Suplique hasta al serenazgo que nos vengan ayudar y no hicieron nada. Estoy traumada, desde el día 15 vienen huaicos, no sé qué hacer. No tengo nada, no tengo otra ropa para recibirlos”, entre llantos.

Flor señaló que junto a su madre y sus perritos lograron salvaguardarse. Asimismo, compartió su número de celular para las personas solidarias que decidan apoyarla: 978 737 908.

La periodista Lorena Álvarez, quien se conmovió hasta las lágrimas al escuchar el caso de la jovencita, pidió ayuda a un conocido banco para que las personas continúen apoyándola económicamente.

“Necesitamos su ayuda para seguir ayudando a Flor, una joven universitaria que lo ha perdido todo. Su Yape ha excedido el tope de recepción de dinero, ¿pueden ampliarlo por favor?”, escribió en Twitter la periodista.

Señores @BCPComunica necesitamos su ayuda para seguir ayudando a Flor, una joven universitaria que lo ha perdido todo. Su Yape ha excedido el tope de recepción de dinero, ¿pueden ampliarlo por favor? El número es 978737908 @Latina_Noticias — Lorena Alvarez (@lorealvareza) March 17, 2023





VIDEO RECOMENDADO