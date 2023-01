Por Fabiola Valle.

Enrique Bustos Garay, conductor del programa radial Sin Barreras, perdió la visión a los 17 años por un problema de desprendimiento de retina. Sin embargo, ello no ha sido un impedimento para seguir adelante y lograr sus sueños. Hoy, como periodista y desde la cabina de Radio Nacional y redes sociales del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), lucha por los derechos de las personas con discapacidad y habla de diversos temas.

En esta ocasión, nos explica la importancia del sistema braille, que sirve para leer, escribir, acceder a la educación, a la cultura y a la información sin necesidad de ver, guiándose solo por el tacto. Reitera que en un mundo creado solo para las personas que pueden ver es fundamental que estén preparados. Hagamos un mundo más inclusivo.

Enrique Bustos indica que el braille le da independencia a las personas con discapacidad visual. (Foto: Fabiola Valle)

¿Cuán importante es el sistema Braille en la vida de las personas con discapacidad visual?

El braille es un sistema de lectura y escritura que fue inventado en 1825 por Louis Braille, un educador francés ciego, para personas con discapacidad visual. Esta herramienta es muy versátil y se puede utilizar para todo, desde libros de arte, literatura, la Constitución Política del Perú, hasta recetas. Además, nos da independencia y privacidad para mantener alguna nota en privado o algún número. Todos tenemos una agenda o un papel donde escribir, se trata de una necesidad. Desde el 2019, los 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille.

¿No ha sido reemplazado por las nuevas tecnologías?

Pese a todo el adelanto tecnológico que existe como los lectores de pantalla, es una herramienta valiosa porque si no sabes braille, no sabes escribir. El braille no se trata de un tema de moda sino de alfabetización. Por ello, en el 2019, las Naciones Unidas creó el Día Mundial del Braille, un evento que se extiende hasta enero y alienta a las personas a aprender más sobre la alfabetización braille. Desde ese entonces, el 4 de enero de cada año ha sido reconocido como el Día Mundial del Braille.

Explique cómo funciona el sistema braille...

El braille es una representación de símbolos alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos táctiles para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos. El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, manifiesta que el Sistema Braille es la única posibilidad de acceso a la educación, la libertad de expresión, opinión y a la información escrita, demostrando la inclusión social para personas ciegas.

El braille es una representación de símbolos alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos táctiles para representar cada letra y cada número. (Fabiola Valle)

¿El Perú es un país inclusivo con las personas con discapacidad?

Somos extremadamente discriminados y de joven me afectaba mucho. Desde ya, la ceguera es algo que te genera ansiedad porque no sabes quién está a tu derecha, a tu izquierda, quién te está mirando o qué comes. No puedes ver si te ponen una metralleta en la cabeza. Además, esta ciudad no está construida para los ciegos y lo podemos notar en las calles que no tienen piso podotáctil, en el transporte público, ni instalaciones adaptados para nosotros. No hay empatía por parte de la sociedad. Es importante difundir este tema.

"Esta ciudad no está construida para los ciegos", indica Enrique Bustos. (Foto: Fabiola Valle)

Usted tiene un programa de radio dirigido a las personas con discapacidad. Cuéntenos un poco...

Se llama Sin Barreras y se transmite por Radio Nacional (103.9), los domingos a las 8.00 a.m. Además, se replica en el Facebook del Conadis (Consejo de Nacional de las personas con Discapacidad). El programa lo conduzco con Vilma Andrade.

Este espacio informa, orienta y promueve los derechos de las personas con discapacidad con la finalidad de lograr una sociedad inclusiva con igualdad de oportunidades. Queremos eliminar el estigma de que las personas con discapacidad no estamos en capacidad de competir.

VIDEO RECOMENDADO: