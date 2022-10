Un ciudadano con discapacidad criticó hoy, domingo 2 de octubre, que los miembros de mesa no cumplan con su deber de instalar las mesas de sufragio en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 . El hecho ocurrió en una de las aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El votante, quien encabeza la fila para ingresar al aula N°101, reclamó que acudió temprano a la casa de estudios para cumplir con su deber cívico, pero que su mesa de votación N° 044550 aun no está instalada ya que falta solo un miembro de mesa.

“ Vine a las 6:30 de la mañana. A mi me tocó la puerta cinco y después me dicen que es en la puerta 1. Tengo que darme toda la vuelta, y como yo no puedo caminar he tenido que tomar un taxi. Parece que esto está mal organizado porque los miembros de mesa son personas que han recibido charlas. Ellos han asumido y aceptado, y al último momento no vienen ”, señaló en declaraciones para América Noticias.

Miembros de mesa que no acudan a comicios serán multados con 230 soles

El panorama de mesas de votación no instaladas se reportan en Lima, Callao y regiones lo que viene causando malestar en los ciudadanos que vienen acudiendo a los locales de votación.

Las multas electorales por no ir a votar en los comicios de hoy, domingo 2 de octubre, oscilan entre los S/ 23 y S/ 92, mientras que por no asistir o negarse a desempeñar el cargo de miembro de mesa es de S/ 230 recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Elecciones 2022

Como se sabe la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 ó 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Un total de 106.000 policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales, informó el ministro del Interior, Willy Huerta.

La jornada contará con la presencia de 102 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); 30 de ellos corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

VIDEO RECOMENDADO

Desde este domingo 15 de mayo podrás elegir tu local de votación para las elecciones regionales y municipales 2022. La plataforma estará disponible hasta el próximo 3 de junio y aquí te contamos qué pasos debes seguir para hacerlo.